  • Alwasat News
Atwasat

توزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 أكتوبر 2023, 01:25 مساء
توزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة في درنة
توزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة في درنة، 27 أكتوبر 2023. (الهلال الأحمر)
alwasat radio

أعلنت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الجمعة، توزيعها كراسي متحركة على المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة درنة.

وقالت الجمعية، في بيان مقتضب، إن فريق الصحة التابع لها وزع الكراسي المتحركة وفق كشوف مقدمة من مكتب التضامن الاجتماعي في درنة.

علي القطراني يوجه بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية
حكومة الوحدة تبحث تخصيص 5% من موظفي الوحدات الإدارية لذوي الاحتياجات الخاصة
6 إجراءات من الدبيبة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

ضربت العاصفة المتوسطية «دانيال» الشرق الليبي، خاصة مدينة درنة، في العاشر من سبتمبر الماضي، مسببة أضرارا مادية وبشرية فادحة، بينما لا تزال الجهود تتواصل، لحصر الضحايا والأضرار، وتعويض المتضررين.

توزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة في درنة، 27 أكتوبر 2023. (الهلال الأحمر)
توزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة في درنة، 27 أكتوبر 2023. (الهلال الأحمر)
توزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة في درنة، 27 أكتوبر 2023. (الهلال الأحمر)
توزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة في درنة، 27 أكتوبر 2023. (الهلال الأحمر)
توزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة في درنة، 27 أكتوبر 2023. (الهلال الأحمر)
توزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة في درنة، 27 أكتوبر 2023. (الهلال الأحمر)
توزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة في درنة، 27 أكتوبر 2023. (الهلال الأحمر)
توزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة في درنة، 27 أكتوبر 2023. (الهلال الأحمر)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة

بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
كاريكاتير حليم - غزة

كاريكاتير حليم - غزة
الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا
برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة

برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة
«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط

«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط
السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات

السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات
القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة

القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة
شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»

شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»
كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة

كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة
«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات

«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات
تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب والمحاباة

تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب ...
حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023

حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023
شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة

شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة
إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»

إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022

ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السيفاو يبحث التعاون مع البنك الإسلامي لتطوير الكوادر التقنية والفنية
السيفاو يبحث التعاون مع البنك الإسلامي لتطوير الكوادر التقنية ...
«الإسعاف الطائر» يسير رحلة لإنقاذ طفل حديث الولادة في الكفرة
«الإسعاف الطائر» يسير رحلة لإنقاذ طفل حديث الولادة في الكفرة
ضبط شخصين متلبسين بسرقة منزل في بنغازي
ضبط شخصين متلبسين بسرقة منزل في بنغازي
استمرار أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة والبيضاء
استمرار أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة والبيضاء
«أمن البيضاء»: معاينة المنازل المتضررة جراء «دانيال» في جردس
«أمن البيضاء»: معاينة المنازل المتضررة جراء «دانيال» في جردس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة استخدمت السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية
قبيلة البراغثة توضح تفاصيل اشتباكات بنغازي: القيادة العامة ......
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)
افتتاح طريق رأس حسن في طرابلس (صور)...
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس وأحدثت هلعًا بين بعض السكان
مراسل «بوابة الوسط»: الهزة الأرضية شعر بها سكان طرابلس ......
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي
عبدالجليل يعلن حصيلة ضحايا اشتباكات بنغازي...
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في بنغازي
معلومات متضاربة بشأن القبض على المهدي البرغثي.. واشتباكات في......
المزيد
السفارة الإيطالية: طائرة إضافية من المساعدات الموجهة لدرنة تصل بنغازي
السفارة الإيطالية: طائرة إضافية من المساعدات الموجهة لدرنة ......
بالصور.. عمليات استطلاع لقوات «القيادة» حول حقل الفيل النفطي
بالصور.. عمليات استطلاع لقوات «القيادة» حول حقل الفيل النفطي...
ضبط وافد بتهمة النصب في منطقة العلوص
ضبط وافد بتهمة النصب في منطقة العلوص...
«أمن البيضاء»: معاينة المنازل المتضررة جراء «دانيال» في جردس
«أمن البيضاء»: معاينة المنازل المتضررة جراء «دانيال» في جردس...
استمرار أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة والبيضاء
استمرار أعمال صيانة شبكة الكهرباء في درنة والبيضاء...
المزيد