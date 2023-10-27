توزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة في درنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الجمعة، توزيعها كراسي متحركة على المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة درنة.

وقالت الجمعية، في بيان مقتضب، إن فريق الصحة التابع لها وزع الكراسي المتحركة وفق كشوف مقدمة من مكتب التضامن الاجتماعي في درنة.

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ضربت العاصفة المتوسطية «دانيال» الشرق الليبي، خاصة مدينة درنة، في العاشر من سبتمبر الماضي، مسببة أضرارا مادية وبشرية فادحة، بينما لا تزال الجهود تتواصل، لحصر الضحايا والأضرار، وتعويض المتضررين.

توزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة في درنة، 27 أكتوبر 2023. (الهلال الأحمر)

توزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة في درنة، 27 أكتوبر 2023. (الهلال الأحمر)

توزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة في درنة، 27 أكتوبر 2023. (الهلال الأحمر)

توزيع كراسي متحركة على ذوي الاحتياجات الخاصة في درنة، 27 أكتوبر 2023. (الهلال الأحمر)