«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 0.25 و1 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب أحيانا.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول نهار غد إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 05 و10 عقد.
- ارتفاع الموج 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
- الريح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل طبرق لاحتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر.
تعليقات