«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، إذ يتراوح ارتفاع الموج بين 0.25 و1 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب أحيانا.

- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول نهار غد إلى شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.