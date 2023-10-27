حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 27 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الجمعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية على مناطق الشمال الغربي والجنوب، وبين 25 و30 درجة مئوية على الشمال الشرقي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز تكاثر السحب على بعض مناطق الشمال الشرقي والجبل الأخضر مع توقع ظهور ضباب آخر هذه الليلة وصباح غد على المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى الزاوية ومناطق أقصى الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

- حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب على بعض المناطق مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى الزاوية.

- الرياح: جنوبية غربية خفيفة السرعة، تتحول تدريجيا غدا إلى شمالية شرقية فشرقية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا على المناطق الساحلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد:

- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بنغازي ومناطق الجبل الأخضر مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على مناطق أقصى الشمال الشرقي.

- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، تصل إلى 32 درجة على رأس لانوف.

الجفرة- سبها - غات - غدامس - الحمادة:

- حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب على الجفرة.

- الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و34 درجة مئوية.