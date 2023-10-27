جريدة «الوسط»: تراجع الأولويات في الملف الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

قائمة خروقات بالجملة ووقائع تجاوزات في الإنفاق العمومي بالمؤسسات السيادية أضيفت إلى تقرير جديد من تقارير الجهات الرقابية، مفصحة عن «غول الفساد» في ليبيا الذي كانت نتائجه كارثية على التنمية والإعمار، وفي وقت تعد مداخيل الطاقة المورد الرئيسي للبلاد لوح مجلس النواب بقطع النفط والغاز على الدول الداعمة لـ«إسرائيل» طالباً مغادرة سفرائها ليبيا فوراً.

وفي ظل استمرار نشاط السلطات المنبثقة عن اتفاق جنيف منذ قرابة 3 سنوات من غير أن تظهر بوادر قريبة لنهاية حالة «لاشرعية» الأجسام السياسية في ليبيا، أفرج ديوان المحاسبة، بعد تأخير ملحوظ، عن تقرير يغطي الإنفاق الحكومي لسنة 2022 والذي تضمن كالعادة خروقات تنتظر كلمة المؤسسات الرقابية والقضائية بشأنه.

تقرير ديوان المحاسبة يرصد مخالفات في الإنفاق الحكومي

وعلى وقع تأخر تفعيل نظام لإدارة المال العام يتسم بالمساءلة والشفافية واللامركزية، يرصد تقرير ديوان المحاسبة عدداً كبيراً من المخالفات في الأداء والإنفاق الحكومي، منها تضاعف نسب الإنفاق لتتجاوز أحياناً الـ50 % خلال عام واحد فيما يتعلق بالأبواب الثلاثة الأولى من بنود الميزانية العامة، وهدر المال العام بالنسبة لأوجه الإنفاق المتعددة، مروراً بصفقات نفطية تثير كثيراً من التساؤل؛ إذ يرصد التقرير ارتفاع الإنفاق خلال 2022 مقارنة بالعام السابق عليه بمقدار 68 مليار دينار جراء عشوائية التعيينات والصرف غير المرشد داخل الأجهزة التنفيذية.

وتضغط الممارسات المالية غير القانونية على موازنة الدولة المنقسمة بين الشرق والغرب؛ حيث يتجاهل المتورطون مستوى الدين العام المحلي المرتفع عند مسـتوى 77 % من إجمالي الناتج المحلي و126 % من الإيرادات الحكومية وهي أرقام ذكرتها دراسة حديثة للبنك الدولي.

19 مخالفة في نفقات ديوان وزارة الخارجية

التقرير رصد 19 مخالفة في نفقات ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، من بينها عدم إدراج البيانات المهمة بسجلات الاعتمادات، وقصور أداء المراقب المالي، وتأخر معظم السفارات والبعثات الليبية بالخارج في إحالة تقارير المصروفات وتسوية وإقفال حساباتها، واستعمال القلم الرصاص في أعمال الترصيد بسجل الاعتماد، علماً بأن مكتب النائب العام كشف في أكثر من مناسبة وقائع فساد مالي في البعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج، ارتبط آخرها بسفيرة ليبيا لدى بلجيكا ولوكسمبرغ أمل الجراري بتهمة تعمدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة، والاستيلاء على مال عام، والتسبب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.

ويعيد الحديث عن الفساد بـ«خارجية الموقتة» إلى الواجهة فترة ولاية وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش التي غادرت منصبها نهاية أغسطس الماضي بعد الكشف عن لقاء جمعها بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، ما أثار احتجاجات واسعة في العاصمة طرابلس ومدن ليبية.

«النواب» يلوح بقطع النفط عن الدول الداعمة لـ«إسرائيل»

في هذه الأثناء فرض الوضع المأساوي في غزة اهتمام الأوساط السياسية والشعبية في البلاد، وأصدر مجلس النواب، الأربعاء، بياناً شديد اللهجة دعا فيه إلى مغادرة سفراء الدول الداعمة لـ«إسرائيل» ليبيا فوراً، معتبرًا «ما يجري في قطاع غزة هو حرب إبادة جماعية»، ودعا البيان إلى «وقف تصدير النفط والغاز لهذه الدول في حال استمرت المجازر في قطاع غزة».

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ويحظى التعاطف الليبي على المستوى الرسمي مع ضحايا غزة في فلسطين بالكثير من الإشادة والترحيب، لكن متابعين يشككون في جدية المطالبة بطرد سفراء الدول الأجنبية، كون هؤلاء يقيمون بالعاصمة طرابلس التي لا تقع تحت سيطرة مجلس النواب، وربما أراد المجلس إحراج حكومة الدبيبة ووزارة خارجيته أمام الشارع والحكومات الأجنبية، رغم إدراكه أن تنفيذ القرار قد يكون له مردوده السلبي، فالخطوة لا يمكن تطبيقها على الأرض لأن ذلك يتطلب قطع العلاقات مع أغلب الدول الأوروبية وواشنطن ما يجعلها أقرب إلى مناورات للضغط على تلك البلدان في مسائل متعلقة بتفاصيل القوانين الانتخابية ومطالب تشكيل الحكومة الجديدة.

قلق وترقب في مصراتة

على صعيد آخر ساد جو من القلق والترقب غرب البلاد، وتحديداً في مدينة مصراتة مع انتهاء مهلة منحها قائد ما يسمى «لواء الصمود» المثير للجدل صلاح بادي لإخلاء القاعدة الجوية العسكرية بمصراتة من القوات الأجنبية؛ إذ انتشرت تعزيزات أمنية وسيارات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة الموقتة في عدة شوارع بمدينة مصراتة وقرب القاعدة قصد حمايتها، بعد أن اتهم بادي حكومة الدبيبة بالعمالة للخارج.

وعقب اجتماع عميد بلدية مصراتة وعضو الملف الأمني بالمجلس البلدي وعدد من الأعيان المحليين مع مسؤولين عن الجناح العسكري بالمدينة، أعلن عضو المجلس البلدي مصراتة مسؤول الملف الأمني حسن إبراهيم الصادق في بيان له، الإثنين، رفض المجتمعين خروج القوات الأجنبية بذريعة أن أعدادهم ضئيلة ولديهم مهام محددة يقومون بها، موضحاً أن القوات الأجنبية داخل الكلية الجوية قوامها 50 عسكرياً إيطالياً و17 عسكرياً إنجليزياً و7 عساكر أمريكان، وأن هذه القوات تواجدت بالكلية بناء على تعليمات وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة ورئيس أركان الجيش محمد الحداد.

ويأتي هذا وسط تراجع دائرة الاهتمام بالملف الليبي بسبب التطورات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط، متزامناً مع توتر العلاقات بين المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي وأطراف سياسية على رأسها مجلس النواب على خلفية تحفظه على القوانين الانتخابية التي صادق عليها أخيراً واتهامه بعرقلة العمل على دفع الاقتراع المؤجل.

57 حزبا سياسيا يطالبون بتطوير أداء البعثة الأممية

واستنجد 57 حزباً سياسياً بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس لمهاجمة باتيلي ومواقفه وتحركاته الأخيرة؛ حيث طالبوا بتطوير ورفع مستوى أداء البعثة الأممية إلى ليبيا بما يتلاءم مع حجم التحديات.

وفي رسالة وجهتها الأحزاب إلى غوتيرس اعتبرت أن أداء البعثة «صار يفقد زخمه وتأثيره رغم محاولاتها المتواضعة لإيجاد مخرج للانسداد السياسي في ليبيا»، وعدّوا أن ذلك ينذر في ظل التطورات الأخيرة بعواقب وخيمة حال استمرارها بنفس درجة الأداء حالياً، معبرين عن مخاوفهم من تحول البعثة إلى أداة لخدمة مصالح المتمسكين بالبقاء في السلطة لفترة أطول، واعتبرت الأحزاب أن البعثة الأممية «مطالبة بإعادة ترتيب أولوياتها بشكل عاجل ورفع مستوى أدائها مع إعطاء فرصة أكبر للعمل مع مؤسسات وهيئات المجتمع السياسـية والمدنية» ضـمن إطار زمني محدد لإنجاز مهامها، مستخدمة في الوقت ذاته كل الوسائل المتاحة للضغط على الأطراف المعرقلة.

وبين الكشف في الداخل من حين لآخر عن وقائع الفساد السائد في الأجهزة التنفيذية في ظل الوضع الأمني الهش والانشغال الدولي بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط جراء التصعيد الدموي الإسرائيلي في غزة، يبدو أن الوضع في ليبيا سيبقى خلال المرحلة القادمة على ما هو عليه الآن، وربما يتكرر سيناريو تغيير المبعوثين الأمميين إلى البلاد ليتأجل معه الحديث عن انتخابات قريبة، وتبقى الأزمة داخل حلقة مفرغة.