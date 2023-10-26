شاهد في «هنا ليبيا»: سكان درنة يرفضون المساكن المتنقلة

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، الضوء على رفض سكان درنة المتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت المدينة الشهر الماضي الانتقال إلى مساكن متنقلة، كونها غير مناسبة للسكن الآدمي والصحي، مؤكدين أن هناك تلاعبًا في المساكن التي من المفترض أن تصل لمستحقيها.

وأفاد أحدث تقرير لمكتب تنسیق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بوجود أكثر من 43 ألف شخص نازح داخل البلاد، بما في ذلك 16 ألف شخص في درنة، بعد مرور خمسة أسابيع على الفيضانات.

جاء بيان سكان درنة بعد توفير حكومة الوحدة الوطنية 500 مسكن متنقل للمتضررين جراء السيول والفيضانات في درنة، لافتين إلى التلاعب بتلك المساكن التي باتت لا تناسب الأسر المتضررة.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط»

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة «الوسط» على «فيسبوك»