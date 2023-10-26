السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع وفد من ممثلي قبائل الطوارق سبل دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية في الانتخابات المرتقبة.

واجتمع السايح في مكتبه بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس، ظهر اليوم الخميس، مع وفد من قبائل الطوارق ضم مولاي قديدي وأعضاء المجلس الاجتماعي الأعلى ونشطاء من منظمات الشباب و«حراك لا للتمييز ليبيا تجمعنا».

وقالت مفوضية الانتخابات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع تناول «أهمية حق المشاركة السياسية لجميع الليبيين بمختلف طيفهم الثقافي والاجتماعي»، و«مناقشة سبل دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية في الانتخابات».

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واستعرض أعضاء وفد قبائل الطوارق مع السايح «المشاكل والمعوقات التي يواجهها مكون الطوارق، وسبل دعم المسار الديمقراطي وتعزيز الشمولية في الانتخابات، وذلك من خلال آليات تضمن المشاركة في الانتخابات المقبلة».

وأضافت المفوضية أن أعضاء وفد الطوارق أكد في ختام الاجتماع «على أن بناء الدولة لن يتم إلا عبر صناديق الاقتراع والتداول السلمي على السلطة، وأنهم يتابعون إنجازات المفوضية ويباركون مجهوداتها الهادفة للوصول للانتخابات».