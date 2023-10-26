المرحاني يطلع رئيسة «يوبام - ليبيا» على عمل جهاز حرس الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

اطلع رئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، العقيد محمد المرحاني، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود «يوبام - ليبيا»، على عمل الجهاز بمختلف القواطع الحدودية والصحراوية.

واستقبل المرحاني، أمس الأربعاء، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود «يوبام - ليبيا»، بمقر الجهاز في طرابلس، بحضور مديرى إدارة الدوريات والتمركزات الأمنية ومكتب شؤون الجهاز ورئيس مكتب الإعلام بالجهاز، ومدير تقنية المعلومات بشأن الحدود ورئيسة مكتب التخطيط والتقييم ببعثة «يوبام».

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وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس، الاجتماع جرى خلاله «تقديم فكرة واضحة عن عمل الجهاز بالقواطع الحدودية والصحراوية التابعة للجهاز والمكلفة بتأمين الحدود، وبحث سبل التعاون بين الجانبين».

لقاء المرحاني مع رئيسة بعثة الاتحاد الأروبي للمساعدة الحدودية «يوبام - ليبيا»، الأربعاء 25 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية)

لقاء المرحاني مع رئيسة بعثة الاتحاد الأروبي للمساعدة الحدودية «يوبام - ليبيا»، الأربعاء 25 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية)

لقاء المرحاني مع رئيسة بعثة الاتحاد الأروبي للمساعدة الحدودية «يوبام - ليبيا»، الأربعاء 25 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية)