العثور على 1430 قذيفة في عمارات الشركة الهندية بسبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الخميس، العثور على 1430 قذيفة من مخلفات الحرب في عمارات الشركة الهندية القريبة من مطار سبها الدولي.

وورد بلاغ من مركز شرطة القرضة بمدينة سبها يفيد بوجود كمية كبيرة مخلفات الحرب في المكان المذكور آنفا، إذ تعامل فريق مكتب التفتيش الأمني والمتفجرات التابع لفرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الجنوبية مع المخلفات، وفق بيان صادر عن الوزارة.

العثور على كميات كبيرة من مخلفات الحرب في مقر شركة جنوب سبها (صور)

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واتضح أن مخلفات الحرب تشمل قذائف مدفعية نوع «155-125» ومجموعة من صمامات قذائف مدفعية وصواريخ «جراد» نوع «106» وقذائف «هاون» نوع «180-161» بإجمالي 1430 قذيفة. وجرى نقل مخلفات الحرب إلى وحدات التخزين إلى حين إتلافها بالطرق الأمنة المتبعة، وفق البيان.

وسبق أن أعلنت مديرية أمن سبها في 18 أكتوبر الجاري، العثور على كميات كبيرة من مخلفات الحرب في مقر شركة الهندية بالمدخل الجنوبي للمدينة دون أن تحدد أنواعها وكمياتها.

قذائف من مخلفات الحرب عثر عليها في عمارات الشركة الهندية بسبها، 26 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية)

قذائف من مخلفات الحرب عثر عليها في عمارات الشركة الهندية بسبها، 26 أكتوبر 2023. (وزارة الداخلية)