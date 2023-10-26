ارتفاع جديد للدولار أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

واصل سعر العملة الأميركية الارتفاع أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الخميس، في حين انخفض سعر العملة البريطانية واستقر سعر العملة الأوروبية.

وزاد سعر الدولار إلى 5.59 دينار مقابل 5.55 دينار أمس، وذلك بعدما قفز من مستوى 5.43 دينار أول من أمس، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق الموازية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تراجع الإسترليني

في حين تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.68 دينار مقابل 6.74 دينار أمس، بينما ثبت سعر اليورو عند 5.80 دينار.

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ولم يطرأ تغيير على سعر الدينار التونسي الذي سجل 1.74 دينار، واستقرت الليرة التركية عند 0.20 دينار، في حين صعد سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 261 دينارا من 256 دينارا للغرام أمس.