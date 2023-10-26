«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات

القاهرة - بوابة الوسط

طرح ديوان المحاسبة رؤيته بشأن معالجة مشكلة الإهدار في دعم المحروقات، قائلا إن الحل المستدام لا يخرج عن خيارين إما استبدال الدعم العيني بآخر نقدي، أو تنظيم عمليات توزيع المحروقات.

ورصد تقرير الديوان السنوي للعام 2022، مخاطر استمرار سياسة المحروقات المطبقة حاليا ومنها «إهدار المال العام وانتشار الجريمة وغياب عدالة توزيع الموارد».

كما شملت المخاطر «تفشي ظاهرة التهريب التي أصبحت جريمة منظمة بتواطؤ بين مؤسسات محلية وجهات دولية، وحرمان المواطنين في المناطق الجنوبية والحدودية من نيل حصتهم وتوقف المشاريع الإنتاجية والصناعية المعتمدة على المحروقات هناك جراء الظاهرة»، وفق التقرير.

تنظيم عمليات توزيع المحروقات

وبخصوص خيار تنظيم عمليات التوزيع، قدم تقرير الديوان رؤية من عدة إجراءات أولها «تبني نظم تتبع إلكتروني لسير شاحنات نقل الوقود».

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واقترح التقرير أيضا: فرض «الرقابة على محطات الوقود واعتماد إجراءات رادعة على الشركات التي لا تلتزم بالنظام واعتماد توزيع الحصص بالبطاقات الذكية وتركيب منظومات تفتيش ذكية بالمحطات، والتركيز على دعم عناصر حرس الحدود والمنافذ».