«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر.. والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.25 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن الرؤية جيدة مع سقوط أمطار خفيفة على ساحلي طرابلس والجبل الأخضر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على ساحل طرابلس.

• الرياح جنوبية غربية تكون شمالية غربية على الساحل من الخمس إلى سرت سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.