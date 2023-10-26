حالة الطقس في ليبيا (الخميس 26 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد مع تكاثر للسحب على بعض مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس تراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و35 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم وقد يتخللها أمطار خفيفة على بعض مناطق الساحل من رأس اجدير إلى طرابلس والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية وتسجل زيادة طفيفة غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الجبل الأخضر، مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول من مساء اليوم إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و35 درجة مئوية.