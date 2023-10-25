شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناقش قناة «الوسط» (Wtv) في تغطيتها الخاصة مساء اليوم الأربعاء، ما رود في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022، وإمكان أن تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد، على وقع كشف مخالفات بالجملة في عمليات الإنفاق الحكومي ومؤسسات الدولة.

ورصد تقرير ديوان المحاسبة جملة من المخالفات في الأداء والإنفاق الحكومي، من بينها الإقامة بالفنادق الداخلية والخارجية وتذاكر السفر والمهام الرسمية وإيجار الطائرات على أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان مجلس الوزراء، وشراء سيارات للوزراء بعشرات الملايين من الدنانير.

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وأفرد التقرير فصلاً لكل جهة حكومية، فعلى سبيل المثال ذكر التقرير 19 مخالفة في نفقات ديوان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، من بينها عدم إدراج البيانات المهمة بسجلات الاعتمادات، وقصور أداء المراقب المالي، وتأخر معظم السفارات والبعثات الليبية بالخارج في إحالة تقارير المصروفات وتسوية وإقفال حساباتها، واستعمال قلم الرصاص في أعمال الترصيد بسجل الاعتماد.

وإزاء الخروقات والفساد الذي طال الكثير من مؤسسات الدولة، هل تأخذ المؤسسات الرقابية والقضائية تقرير ديوان المحاسبة بعين الاعتبار، وهل سيرضخ المتهمون لنتائج التقرير أم يواجهونه بالهجوم والتشكيك، وهو ما ناقشه البرنامج مع كل من: مؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي، والخبير الاقتصادي إدريس الشريف، والخبير النفطي محمد الشحاتي.

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