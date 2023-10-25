انطلاق أعمال اللجنة الفنية لإعداد رؤية ليبيا 2040

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة انطلاق أعمال اللجنة الفنية لإعداد «رؤية ليبيا 2040» المشكلة بقرار وزير التخطيط رقم (179) للعام 2023، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بوضع مقترحات لجنة رؤية ليبيا 2030 موضع التنفيذ آخذة في الاعتبار كل الجهود السابقة والاستفادة منها في وضع الخطط التنفيذية المستقبلية.

وقالت وزارة التخطيط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «اللجنة ستعمل تحت شعار (نبني الجسر ونحن نعبر) في إشارة إلى حاجتنا للعمل بطرق متوازية تشمل إعداد الإنسان ليكون وسيلة التنمية وهدفها. وفي الوقت الذي تقدم المؤسسات العامة والخاصة خدماتها عليها وبشكل متواز تطوير قدراتها المؤسسية لتكون أقدر على خدمة زبائنها بشكل أكثر فاعلية وكفاءة».

وأوضحت الوزارة أن اللجنة الفنية لإعداد رؤية ليبيا 2040 ناقشت «باستفاضة وعلى مدى ساعات كيفية العمل على نشر الرؤية ومشاركتها مع أطياف الشعب الليبي كافة بما يكفل دعمها واستدامتها».

4 مسارات متوازية للتخطيط

وتناول رئيس اللجنة في مراجعته للأعمال السابقة أربعة مسارات متوازية للتخطيط هي:

- مسار النهوض وهو تعزيز لعودة الحياة وتنفيذه بفاعلية وكفاءة ويهدف إلى معالجة الأولويات الملحة مثل الصحة والمياه وبعض نواحي التعليم واللامركزية والحكم المحلي.

- مسار الانطلاق ويهدف إلى تكوين البنية التحتية الخدمية والاقتصادية من طرق ومطارات وموانئ وتشريعات داعمة للقطاع الخاص والاستثمار.

- مسار الكفاءة وفيه يجرى التركيز على تنويع الاقتصاد ودعم المجالات الواعدة مثل الاستثمار في المنتجات النفطية وتطوير سلسلة القيمة لهذه المنتجات وكذلك التجارة البينية والسياحة والإنشاءات والصيانة والاتصالات وغيرها ويهدف هذا المسار إلى زيادة الواردات من غير النفط إلى ما لا يقل عن 30% وهو هدف طموح يتطلب تركيز قدرات الدولة التخطيطية والتنموية لتحقيقه لتحرير الاقتصاد من سيطرة النفط وتحويله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد متنوع.

- المسار الرابع هو مسار الإبداع ويركز على تطوير قدرات البحث العلمي والتعليم العالي وخلق آلية تربط القطاعات العام والخاص بالقطاع العلمي والمدني ونقل المعرفة من الخارج في هذا الشأن.

- الزيداني يبحث مع التويجر الاستعدادات لإطلاق مشروع «رؤية ليبيا 2030»

آليات تنفيذ رؤية ليبيا 2040

واستعرض رئيس اللجنة منهجية تنفيذ الرؤية من خلال الآليات التالية:

- السياسات العامة التي تشكل اتخاذ القرار وتوجهه في اتجاه الرؤية.

- المشروعات الريادية التي تترك أثرًا إيجابيًا في الاقتصاد وتبعث الأمل لدى المواطن في التغيير وتطلق سلسلة الإبداع والابتكار.. هذه المشروعات يمكن أن تكون عامة أو خاصة أو بالشراكة بين القطاعين.

- تطوير القدرات المؤسسية والبشرية في التخطيط والتنفيذ والمراقبة.

- تحديد المستهدفات العامة وقياسها بمؤشرات يمكن متابعتها على المستويات كافة في السلطة التنفيذية.

وفي الختام أسهم كل الأعضاء في تقديم مقترحاتهم لإنجاح هذا العمل الوطني وأكد الجميع على ضرورة إشراك كل أطياف المجتمع لتكون رؤيتنا مشتركة تجمعنا لبناء وطن يتسع لنا جميعًا على اختلاف توجهاتنا ومشاربنا.

ودعت اللجنة الخبراء والمدونين والفنانين والمختصين كافة في جميع المجالات إلى أن يتواصلوا معها للمساهمة في تطوير الرؤية ونشرها بكل الوسائل بهدف تداولها وتطويرها وتنفيذها على كل المستويات.

اجتماع اللجنة الفنية لإعداد رؤية ليبيا 2040. (وزارة التخطيط)

اجتماع اللجنة الفنية لإعداد رؤية ليبيا 2040. (وزارة التخطيط)