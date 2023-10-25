شاهد في «هنا ليبيا»: لجنة الأزمة طبرق تطالب الحكومة بالتدخل قبل فصل الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، الضوء على مطالبة لجنة الأزمة في طبرق بالتدخل لحل أزمة السكن قبل فصل الشتاء، في ظل استمرار استقبال النازحين من مدينة درنة ومدن الجبل الأخضر، وحصرهم في منظومة موحدة، وهو ما يحتاج مزيدا الدعم والإغاثة.

ومع استقبال أكثر من 150 عائلة تشتكي لجنة الأزمة نقص مواد الإغاثة وتوفير السكن والمواد الأساسية بالتنسيق مع السلطات المعنية لإيصال مطالب النازحين للحكومة.

حملة درنة التطوعية لتنظيف الشوارع والمحال

ورصدت كاميرا «هنا ليبيا» استمرار «حملة درنة بهمة شبابها» التطوعية لمساعدة الأهالي المتضررين وتنظيف المدينة من الركام الذي خلفته السيول والفيضانات، ومساعدة المواطنين الذين تعرضت منازلهم للسيول والأمطار.

وأشار البرنامج إلى مجموعة من الأخبار المتعلقة بدرنة، من بينها إعلان المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جورجيت غانيون أن أكثر من 156 ألف شخص في درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات بمناطق الجبل الأخضر شرق ليبيا تلقوا حتى الآن مساعدات إنسانية من الأمم المتحدة وشركائها.

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