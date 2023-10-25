سفيرة ليبيا الجديدة في مسقط تقدم أوراق اعتمادها إلى سلطان عمان

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت السفيرة الليبية المفوضة فوق العادة لدى سلطنة عمان هاجر عمرو خليفة النامي أوراق اعتمادها إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، إن مراسم استقبال السفيرة الليبية جرت بقصر البركة العامر في العاصمة مسقط.

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وأضافت الوزارة أن السفيرة هاجر النامي نقلت خلال مراسم الاستقبال تقدير وتحيات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى السلطان هيثم بن طارق، متمنين له وللشعب العُماني الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار.