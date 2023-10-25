«المحاسبة»: ليبيا بادلت نفطًا خامًا بقيمة 8.83 مليار دولار لاستيراد محروقات في 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر تقرير حديث لديوان المحاسبة أن ليبيا استوردت محروقات بقيمة 8.83 مليار دولار في العام الماضي، حيث جرى مبادلة هذه الواردات بما يوازيه من نفط خام.

وأوضح التقرير الصادر عن الديوان للعام 2022، أن قيمة المبادلة بين النفط الخام والمحروقات جرى تغطية جزء منها بفاتورة خاصة بالعام 2021 بمبلغ 284.05 مليون دولار، أما باقي القيمة فكانت خصمًا من فواتير مبيعات العام 2022 بمبلغ 8 مليارات و551 مليون دولار.

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