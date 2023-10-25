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«حكومة الوحدة» تبحث مع منظمة فرنسية دعم 100 مزرعة في سبها وأوباري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 أكتوبر 2023, 04:31 مساء
«حكومة الوحدة» تبحث مع منظمة فرنسية دعم 100 مزرعة في سبها وأوباري
اجتماع مديرة التعاون الدولي مع رئيس مكتب منظمة العمل ضد الجوع الفرنسية في طرابلس. (وزارة الحكم المحلي)
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بحثت مديرة مكتب التعاون الدولي بوزارة الحكم المحلي بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» شادية عريبي، مع مدير مكتب «منظمة العمل ضد الجوع» الفرنسية في طرابلس قاسم مصطفى، إمكانية توفير الدعم لنحو 100 مزرعة في بلديتي سبها وأوباري جنوب غرب ليبيا.

والتقت عريبي مع مدير مكتب «منظمة العمل ضد الجوع» الفرنسية في طرابلس قاسم مصطفى بديوان الوزارة بحضور مُدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بالوزارة إبراهيم بن دخيل، ومدير مشروع الزراعة في المنطقة الجنوبية عاطف مصباح.

تأهيل المزارعين ببلديات الجنوب
وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأربعاء، إن اللقاء خُصِّص لبحث «سبل تحسين الأمن الغذائي والقدرة على الصمود للمزارعين في بلديات الجنوب لا سيما دعم وتوفير المستلزمات الزراعية اللازمة للمزارع الصغرى في بلديتي سبها وأوباري».

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وأضافت الوزارة أن اللقاء تناول أيضًا «التباحث حول إعداد وتنفيذ دورات تدريبية توعوية وإرشادية تستهدف المزارعين ببلديات الجنوب بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وبحث إمكانية دعمهم بشبكات الري والمضخات والأسمدة والحبوب والمبيدات والمعدات الزراعية لنحو 100 مزرعة موزعة على بلديتي سبها وأوباري».

وناقش الجانبان الخطة التدريبية لبناء القدرات للمزارعين وتأهيلهم في المجال الزراعي وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم وتوريد المعدات الزراعية والتنسيق مع جهات الاختصاص لاحتياجات الأراضي الزراعية من أسمدة وبعض لوازم الزراعة، والاستعانة بالمرشدين الزراعيين في تنفيذ هذه المشاريع.

مشاكل الصرف الصحي بالجنوب
وتطرق اللقاء إلى استعراض الصعوبات والمشاكل التي تواجهها مناطق الجنوب وخاصة سبها في عملية «الصرف الصحي والبرك المائية» التي قد تسبب مشاكل صحية وخيمة وانتشارًا للحشرات الضارة، وكيفية معالجتها والاستفادة منها بالطرق العلمية والتقنية الحديثة في شتى المجالات التي تعود بالمنفعة العامة على أهالي المنطقة.

اجتماع مديرة التعاون الدولي مع رئيس مكتب منظمة العمل ضد الجوع الفرنسية في طرابلس. (وزارة الحكم المحلي)
اجتماع مديرة التعاون الدولي مع رئيس مكتب منظمة العمل ضد الجوع الفرنسية في طرابلس. (وزارة الحكم المحلي)
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