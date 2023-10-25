إيطاليا.. وصول 59 مهاجرًا انطلقوا من زوارة

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

وصل 59 مهاجرًا غير شرعي ميناء لامبسودا الإيطالي، أمس الثلاثاء، قادمين من ساحل ليبيا الغربي، في أول وصول بعد توقف استمر أيامًا بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت وكالة «أنسا» الإيطالية أن المهاجرين انطلقوا على متن قارب طوله ثمانية أمتار من ميناء زوارة، وهم من جنسيات مصرية وسورية وفلسطينية وباكستانية.

وبحسب ما ورد إلى الوكالة الإيطالية، دفع المهاجرون المصريون ما يعادل 160 ألف جنيه مصري للعبور من ليبيا إلى إيطاليا، فيما دفع المهاجرون السوريون أربعة آلاف يورو مقابل العبور.

وجرى نقل المهاجرين جميعًا إلى نقطة «كونترادا إمبرياكولا» والتي كانت فارغة بعد نقل آخر دفعة من قاطنيها، وهم عشرة أطفال غير مصحوبين بذويهم، إلى خارج الجزيرة.

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زيادة في أعداد المهاجرين في 2023

وفي 22 أكتوبر الجاري، وصل 245 مهاجرًا جزيرة لامبسودا الإيطالية، قادمين من غرب ليبيا على متن مركب للصيد طوله 20 مترًا وجرى إنقاذهم على يد ثلاثة زوارق دورية تابعة لوكالة «فرونتكس» الأوروبية.

أظهرت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا خلال العام 2023، إذ وصل قرابة 141 ألف مهاجر إلى جنوب إيطاليا حتى العشرين من أكتوبر الجاري، مقارنة بـ77 ألف مهاجر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و50 ألف مهاجر في العام 2021.

وأرجع مراقبون ذلك إلى التعاون الوثيق لإيطاليا مع تونس وليبيا في الآونة الأخيرة لكبح تدفق المهاجرين من سواحل شمال أفريقيا.