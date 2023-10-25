ارتفاع كبير للدولار والإسترليني واليورو أمام الدينار في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار العملات الدولية بشكل ملحوظ أمام الدينار، اليوم الأربعاء، مقارنة بالأسعار المسجلة في ختام تعاملات، أمس الثلاثاء.

وزاد سعر الدولار مسجلاً 5.55 دينار مقابل 5.43 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق الموازية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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كما صعد سعر اليورو إلى 5.80 دينار مقابل 5.68 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 6.74 دينار مقابل 6.50 دينار أمس.

كما ارتفع سعر الدينار التونسي إلى 1.74 دينار مقابل 1.68 دينار أمس، والليرة التركية إلى 0.20 دينار مقابل 0.19 دينار أمس، وكذلك سعر كسر الذهب عيار 18 الذي سجل 256 دينارًا للغرام مقابل 252 دينارًا أمس.