انتشال صاروخ طيران غير منفجر من مزرعة مواطن في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تمكن فريق من فصيل الهندسة العسكرية من انتشال صاروخ طيران غير منفجر عثر عليه في مزرعة أحد المواطنين بمنطقة جارف جنوب غرب مدينة سرت.

وأفادت مصادر محلية «بوابة الوسط» اليوم الإثنين بأن الصاروخ غير المنفجر يقدر وزنه بنحو 500 كليوغرام، مشيرة إلى أنه من مخلفات الحرب التي شهدتها المنطقة ضد تنظيم «داعش» عام 2016.

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وتمثل المخلفات الحربية والذخائر غير المتفجرة خطرًا محدقًا بالسكان خاصة في المناطق التي شهدت اشتباكات عنيفة خلال السنوات الماضية سواء في مدينة سرت أو مناطق أخرى في شرق وغرب وجنوب ليبيا.

صاروخ طيران غير منفجر عثر عليه بمزرعة مواطن بمنطقة جارف جنوب غرب سرت. (الإنترنت)