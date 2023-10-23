انتهاء أعمال صيانة محطة على خط مياه ترهونة - أبوزيان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الإثنين، انتهاء أعمال الصيانة التصحيحية بالمحطة رقم (6) على خط المياه ترهونة - أبوزيان.

وتوقع الجهاز وصول المياه إلى المناطق التي يغذيها الخط خلال اليومين المقبلين، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تحسين الإمداد المائي

أمس الأحد، انطلقت أعمال صيانة صمام المحطة في إطار تحسين أداء الإمداد المائي ودوامه.

- إجراء صيانة لصمام محطة على خط المياه ترهونة - أبوزيان

وقالت إدارة منظومة الحساونة - سهل الجفارة بالجهاز إن التدفق المائي سينتظم بالمدن والقرى الواقعة على المسار فور انتهاء الصيانة.