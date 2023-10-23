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أمام البرلمان الدولي.. وفد «النواب» يدعو إلى وقف الإبادة الجماعية لسكان غزة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 01:04 مساء
أمام البرلمان الدولي.. وفد «النواب» يدعو إلى وقف الإبادة الجماعية لسكان غزة
النويري خلال مشاركته في أحد اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الأنغولية، 23 أكتوبر 2023. (مجلس النواب)
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دعا مجلس النواب إلى وقف فوري للإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، وإيقاف نزيف الدم والانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان.

جاء ذلك على لسان وفد المجلس المشارك في اجتماعات المجموعة الجيوسياسية العربية خلال أعمال الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الأنغولية، حسب ما نقله الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

مناقشة القضية الفلسطينية
ورأس الوفد النائب الأول للمجلس فوزي النويري الذي «أصر على إدراج بند طارئ حول القضية الفلسطينية لمناقشة آخر الأوضاع الإنسانية جراء الاعتداء الغاشم الذي تتعرض له غزة من الكيان الصهيوني»، وفق البيان.

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كما عرض ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية بالبرلمان الدولي أعمال المجموعة منذ انعقاد الجمعية العامة السابقة للبرلمان في البحرين، واتفقت الوفود المشاركة على مرشحي المراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية في الاتحاد البرلماني الدولي.

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