«الدولية للحقوقيين» تطالب السلطات الليبية بإلغاء معوقات عمل منظمات المجتمع المدني والإفراج عن منتسبيها

القاهرة - بوابة الوسط

دعت اللجنة الدولية للحقوقيين اليوم الإثنين، السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين والقرارات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني، بما فيها قوانين صدرت في عهد نظام القذافي وما زالت سارية حتى اليوم.

وطالبت اللجنة بتمكين منظمات المجتمع المدني من أداء دورها كمراقب، «والدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان من دون تدخل سياسي أو ترهيب أو تحرش أو قيود غير مبررة»، حسب إحاطة اطلعت عليها «بوابة الوسط» في موقع اللجنة الإلكتروني.

الإفراج الفوري عن منتسبي منظمات المجتمع المدني

وشددت على ضرورة إنهاء جميع الملاحقات وغيرها من الإجراءات التعسفية ضد العاملين في المجتمع المدني، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفا لمجرد عملهم في مجال المجتمع المدني.

ودعت إلى إلغاء أي «صلاحيات للسلطة التنفيذية في تحديد أي فعل أو امتناع عن فعل يمكن أن يكون سببا لوقف عمل المنظمة أو حلها»، مشددة على «ضمان أن تكون القوانين والقرارات المتعلقة بتسجيل المنظمات وعملها واضحة ومحددة ومتوافقة تماما مع مبدأ الشرعية»، (أي لا جريمة من دون نص).

رفض العقوبات بحق العاملين في المنظمات

وجاءت توصيات اللجنة الدولية للحقوقيين ضمن إحاطة حملت عنوان «الفضاء المدني في ليبيا: أطر قمعية، وهجمات مستمرة»، بدأت باستعراض تطورات أوضاع الفضاء المدني في ليبيا منذ 1969 وحتى 2011، حيث فرض نظام معمر القذافي رقابة صارمة على منظمات المجتمع المدني عبر قوانين قمعية تحد من دورها وفعاليتها، وصلت العقوبة فيها إلى حد الإعدام.

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ولم يختلف الأمر كثيرا بعد ثورة 17 فبراير 2011، إذ استعرضت الدراسة أمثلة على «تعقيدات الإطار القانوني الساري حاليا خصوصا بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات في ليبيا، بل وتعارضها مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة، وأشارت إلى نماذج مما تعرض له منتسبو جمعيات مدنية من اعتقال وحبس احتياطي دون محاكمة.

نظام العدالة الليبي لم يوقف انتهاكات حقوق الإنسان

وخلصت دراسة اللجنة الدولية للحقوقيين إلى أن «نظام العدالة الجنائية الليبي لم ينجح حتى اليوم في ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان الماضية والمستمرة والجرائم الخطيرة المرتكبة بموجب القانون الدولي».

وقالت إنه لا يمكن أن تنجح أعمال منظمات المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، «ما لم تحترم جميع السلطات الليبية قدرة هذه المنظمات على العمل بحرية واستقلالية والتوقف عن التدخل في عملها وترهيب موظفيها».

وفيما يلي نص التوصيات العشرة للجنة:

1- إلغاء جميع القوانين والمراسيم السارية بشأن منظمات المجتمع المدني، واعتماد قوانين ومراسيم جديدة بما يتسق مع التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية. وحتى ذلك الحين، تكفل السلطات أن تكون أي أطر تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة الاستقرار الوطني بشأن تسجيل منظمات المجتمع المدني وسير عملها وتمويلها متوافقة تماما مع المادتين 14 و15 من الإعلان الدستوري للعام 2011.

2- تمكين منظمات المجتمع المدني من أداء دورها الرقابي بفعالية والعمل في الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان، دون تدخل سياسي أو تخويف أو مضايقة أو قيود لا مبرر لها.

3- تمتع الهيئة الإدارية التي تتولى الإشراف على عملية التسجيل بالاستقلالية والحياد والنزاهة وأن يكون إجراء تعيين أعضائها شفافا مبنيا على المؤهلات ومراعيا للنوع الاجتماعي.

4- تحديد المعايير والإجراءات لرفض التسجيل أو وقف عمل منظمات المجتمع المدني أو حلها بوضوح بنص قانوني يجب أن تكون هذه المعايير والإجراءات ضرورية في مجتمع ديمقراطي وتسعى لتحقيق هدف مشروع كما هو منصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان وأن تخضع لمراجعة قضائية مستقلة وفعالة.

إلغاء الصلاحيات التقديرية للسلطة في منع أنشطة المنظمات

5- إلغاء أي صلاحيات تقديرية للسلطة التنفيذية في تحديد أي فعل أو امتناع عن فعل يمكن أن يكون سببا لوقف عمل المنظمة أو حلها بما في ذلك الأسباب المتعلقة بالآداب والأخلاق العامة ولهذه الغاية ضمان أن تكون القوانين والقرارات المتعلقة بتسجيل المنظمات وعملها واضحة ومحددة ومتوافقة تماما مع مبدأ الشرعية.

6- تمكين منظمات المجتمع المدني من التماس وتلقي واستخدام التمويل وغيره من الموارد من مصادر محلية وأجنبية ودولية.

7- تمكين منظمات المجتمع المدني من أداء دورها كمراقب والدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان دون تدخل سياسي أو ترهيب أو تحرش أو قيود غير مبررة.

إنهاء الملاحقات والإفراج عن المحتجزين

8- إنهاء جميع الملاحقات الجارية وغيرها من الإجراءات التعسفية ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني فيما يتعلق بعملها المشروع، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفا لمجرد عملهم في المجتمع المدني.

9- التحقيق وضمان المساءلة عن كافة تجاوزات حقوق الإنسان التي يتعرض لها العاملون من المجتمع المدني.

10- تمكين منظمات المجتمع المدني من تقديم المشاركات والتشاور معهم في العمليات السياسية المستمرة بما فيها تلك المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والانتخابية والخاصة بالعدالة الانتقالية.

يشار إلى أن اللجنة الدولية للحقوقيين تأسست في العام 1952، وتتألف من 60 عضوا من القضاة والمحامين البارزين حول العالم، وتهدف إلى تطوير نظم العدالة الوطنية والدولية وتوطيدها، وتعمل في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال سيادة القانون.

وتنشط اللجنة في القارات الخمس، وتسعى إلى ضمان التطور التدريجي والتطبيق الفعال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حفظ الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفصل بين السلطات واستقلال القضاء ومهنة المحاماة.