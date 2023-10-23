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«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 11:58 صباحا
«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر على طول الساحل
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج المتر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الإثنين ظهور ضباب خفيف على الساحل من رأس لانوف إلى الخليج.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على الساحل من زوارة إلى الخمس وجنوبية شرقية إلى شرقية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة لظهور ضباب خفيف على ساحل زوارة ومصراتة والساحل بين سرت ورأس لانوف.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح متغيرة الاتجاه تتحول إلى شمالية شرقية على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي وشمالية غربية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
• البحر خفيف الموج إلى هادئ.
• درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة وتكون متوسطة على ساحل رأس لانوف إلى الخليج لاحتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح.

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