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حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 23 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 10:59 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 23 أكتوبر 2023)
طقس حار. (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات حرارة على المناطق الغربية، بينما تكون معتدلة على مناطق الشرق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و40 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية مع احتمال ظهور الضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية معتدلة أحيانا على الخليج تتحول مساء الأربعاء إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و40 درجة مئوية ولا تتجاوز 33 درجة مئوية على سرت وتسجل انخفاضا ملحوظا من مساء الأربعاء على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على الخليج والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون على طبرق وأقصى الساحل الشرقي شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

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