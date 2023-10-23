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بأمر النائب العام.. شركة البريقة توقف التعامل مع 32 محطة وقود في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 10:53 صباحا
بأمر النائب العام.. شركة البريقة توقف التعامل مع 32 محطة وقود في الزاوية
مقر شركة البريقة لتسويق النفط في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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وجه النائب العام المستشار الصديق الصور شركة البريقة لتسويق النفط بإيقاف التعامل مع 32 محطة في مدينة الزاوية تقع عليها شبهة تهريب الوقود.

وتلقت رئاسة مجلس إدارة الشركة كتابا من الصور بالقرار، الذي نص على إحالة مخصصات تلك المحطات إلى نظيراتها العاملة تحت طائلة القانون وليس عليها شبهة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأضاف البيان أنه جرى إيقاف تزويد تلك المحطات بعد تسلُّم الشركة للكتاب، مناشدة شركات التوزيع بمتابعة أعمال التفتيش على المحطات التابعة لها بشكل دوري يضمن وصول الوقود لمستحقيه.

32 موزعا يبيعون الوقود لجماعات التهريب
وأمس الأحد، أعلنت النيابة العامة رصد 32 موزعا معتمدا للوقود في المنطقة الممتدة من مدينة الزاوية حتى منفذ رأس اجدير، يبيعون كميات الوقود المخصصة لهم لجماعات التهريب.

- النيابة العامة: 32 موزعا معتمدا من الزاوية إلى رأس اجدير يبيعون الوقود لمهربين

وقررت النيابة العامة وقف تزويد تلك الأدوات بالمحروقات، وتوجيه شركات التسويق بمد أدوات التوزيع التي تمارس نشاط تجاريا منضبطا بكميات الوقود المرصودة لصالح الضالعين في النشاط الضار بالاقتصاد، وملاحقة الأشخاص المنخرطين في النشاط محل الملاحقة.

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