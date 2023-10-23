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لا وفيات جراء انفجار بمركز غير معتمد لبيع أسطوانات الغاز في سبها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 أكتوبر 2023, 10:37 صباحا
لا وفيات جراء انفجار بمركز غير معتمد لبيع أسطوانات الغاز في سبها
اندلاع لهب في موقع انفجار بمركز غير معتمد لبيع أسطوانات الغاز بسبها، 22 أكتوبر 2023. (هيئة السلامة الوطنية قسم سبها)
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أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط وقوع انفجار ليلة أمس الأحد في مركز غير معتمد لبيع أسطوانات غاز الطهي المنزلي في أحد أحياء سبها، فيما أكد قسم هيئة السلامة الوطنية بالمدينة عدم وقوع وفيات جراء الحادث.

وقالت إن المركز يبيع الأسطوانات بشكل غير قانوني، ودون مراعاة إجراءات السلامة والمنازلة، ولا يزود مباشرة عن طريقها، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

لا وفيات جراء الحادث
وأشارت الشركة إلى عدم «وقوع أضرار بشرية جسيمة» بينما تضرر عدد من المنازل القريبة من مكان الانفجار ومسجد، وفق البيان.

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وقال قسم سبها بهيئة السلامة الوطنية إن الحادث لم يسفر عن وقوع أي وفيات، وسجلت إصابة واحدة فقط لعامل وافد بالمستودع، إضافة إلى أضرار مادية في المكان.

وأضاف القسم، في بيان اليوم، «جرت السيطرة على الحريق بسرعة وإخماده، واتُخذت الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة المواطنين، وتظهر التحقيقات الأولية اندلاع الحريق نتيجة ماس كهربائي في المستودع».

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