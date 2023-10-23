أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (23 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار اليوم الإثنين.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار 4.89 دينار، وفق أسعار الصرف التي أعلنها المصرف المركزي.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.16 دينار، والجنيه الإسترليني 5.94 دينار.

أسعار العملات العربية

وبالنسبة للعملات العربية، فقد ثبت متوسط سعر صرف الريال السعودي عند 1.30 دينار، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.33 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغييرا على سعري الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.17 دينار و0.66 دينار على الترتيب.