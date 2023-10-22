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شاهد.. تحقيق لقناة «الوسط» يرصد هجرة شباب غات لمدن ليبية بحثًا عن الرزق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 07:52 مساء
شاهد.. تحقيق لقناة «الوسط» يرصد هجرة شباب غات لمدن ليبية بحثًا عن الرزق
مشهد من مدينة غات (قناة الوسط)
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رصد تحقيق لقناة «الوسط» (Wtv) أسباب هجرة شباب مدينة غات بحثًا عن وظائف في مدن شرق وغرب البلاد؛ بسبب الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشونه في جنوب البلاد، على وقع غلاء الأسعار وقلة فرص العمل.

ونقل البرنامج شهادات على لسان بعض الشباب وتصريحات من مسؤولين؛ لتتبع أسباب الظاهرة التي يعزيها البعض إلى البحث عن فرص العمل، باعتبار أن قرار الهجرة داخليًا وخارجيًا لم يكن خيارًا بقدر ما هو ضرورة فرضها الواقع، بسبب الغلاء وانعدام الإمكانات في المنطقة.

لماذا يهاجر شباب غات؟
وتحدث البعض عن سيطرة العمالة الوافدة على الأعمال في غات، بينما يرى آخرون أن بعض الشباب يبحثون عن الحداثة والتطوير الموجود في العاصمة أو بنغازي، بغض النظر عن ضآلة فرص العمل في المدينة.

وأشار مسؤولون بمكتب الشباب في بلدية غات إلى ضعف التعامل الحكومي من خلال غياب التدريب الذي يؤهل الشباب في الجنوب والذي بدوره يحل في المرحلة الثانية لأي مبادرة حكومية أو برنامج تنموي.

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