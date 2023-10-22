السفارة الألمانية: تعاون مع ليبيا في مجالي الطاقة المتجددة ومكافحة الأوبئة

القاهرة - بوابة الوسط

شارك السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماحت، ووزير الحكم المحلي في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بدرالدين التومي في اجتماعات مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، لمناقشة التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة ومكافحة الأوبئة.

وقالت السفارة الألمانية لدى ليبيا عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم الأحد إن اللقاءات مع «قطاعات مختلفة من الدولة الليبية كانت بناءة ومثمرة»، مشيرة إلى أن النقاش دار حول تعزيز التعاون القائم في دعم النظام الصحي والبلديات في مجالات عدة.

الحكم المحلي تسعى لتعزيز العمل بالتكنولوجيا في تقديم الخدمات للمواطنين

وفي الرابع من أكتوبر الجاري، اجتمع التومي مع المدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون (GIZ) مانفريد كارل فريديريش، لبحث توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إنجاز الأعمال الإدارية وتقديم الخدمات.

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وأكد الجانب الألماني استعداده لتنفيذ مزيد البرامج والمشروعات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.

جانب من اجتماع مسؤولين في وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الدبيبة خلال الاجتماع مع مسؤولين بالسفارة الألمانية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (السفارة الألمانية)

مسؤولون في وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الدبيبة خلال الاجتماع مع مسؤولين بالسفارة الألمانية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (السفارة الألمانية)