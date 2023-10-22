«الأرصاد» يحذر من الرياح على الساحل بين زوارة والخمس

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، تصل سرعتها إلى 25 عقدة اليوم الأحد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- رياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية سرعتها تتراوح بين خمس عقدات و25 عقدة.

- ارتفاع الموج بين 0.50 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم الأحد على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

- حالة الطقس في ليبيا (الأحد 22 أكتوبر 2023)

الساحل من الخليج إلى طبرق:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه تتحول إلى شمالية غربية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي سرعتها تتراوح بين خمس عقدات و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة على ساحل الخليج، وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح.

جدول يوضح توزيع الرياح على الساحل الليبي، ليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

جدول يوضح توزيع الرياح على الساحل الليبي، ليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

جدول يوضح حالة الطقس على الموانئ الليبية ليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 (المركز الوطني للأرصاد الجوية)