ندوة في عين زارة للتوعية بمخاطر سرطان الثدي ضمن فعاليات «أكتوبر الوردي» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المجلس الوطني الأعلى للمرأة استمرار فعاليات التوعية بمخاطر مرض سرطان الثدي ضمن حملة «الشهر الوردي»، ودعما للمبادرة العالمية التي تحمل اسم «أكتوبر الوردي».

وأقام المجلس ندوة للوقاية من السرطان بفرعه بمقر مدرسة المعرفة الدولية بعين زارة في طرابلس، وذلك برئاسة مديرة فرع المجلس في البلدية الدبلوماسية ليلى الأسطى، وحضور رئيس المجلس ليلى سويسي، وعدد من الطبيبات والسيدات في البلدية.

كشف مجاني لحضور الندوة

شاركت في الفعالية عضوة مجلس النواب بعين زارة أسماء الخوجة، فيما جرى منح جميع الحضور إمكان الكشف المجاني في التخصصات الطبية كافة، وإجراء التحاليل وذلك بالعديد من الفروع والمدن والمستشفيات والمصحات بفروع المجلس المختلفة بالمنطقة الغربية.

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وللوقاية من سرطان الثدي، ينصح الأطباء بالاهتمام بالتغذية والابتعاد عن السكريات، إضافة إلى الحفاظ على وزن صحي للجسم من خلال اتباع حمية غذائية سليمة وممارسة الرياضة، وأيضا الابتعاد عن التبغ والكحول.

مشاركات في ندوة التوعية بمرض سرطان الثدي التي نظمها فرع المجلس الوطني للمرأة عين زارة بمدرسة المعرفة الدولية. (المجلس الوطني للمرأة)

مشاركات في ندوة التوعية بمرض سرطان الثدي التي نظمها فرع المجلس الوطني للمرأة عين زارة بمدرسة المعرفة الدولية. (المجلس الوطني للمرأة)

مشاركات في ندوة التوعية بمرض سرطان الثدي التي نظمها فرع المجلس الوطني للمرأة عين زارة بمدرسة المعرفة الدولية. (المجلس الوطني للمرأة)

مشاركات في ندوة التوعية بمرض سرطان الثدي التي نظمها فرع المجلس الوطني للمرأة عين زارة بمدرسة المعرفة الدولية. (المجلس الوطني للمرأة)

مشاركات في ندوة التوعية بمرض سرطان الثدي التي نظمها فرع المجلس الوطني للمرأة عين زارة بمدرسة المعرفة الدولية. (المجلس الوطني للمرأة)

مشاركات في ندوة التوعية بمرض سرطان الثدي التي نظمها فرع المجلس الوطني للمرأة عين زارة بمدرسة المعرفة الدولية. (المجلس الوطني للمرأة)

مشاركات في ندوة التوعية بمرض سرطان الثدي التي نظمها فرع المجلس الوطني للمرأة عين زارة بمدرسة المعرفة الدولية. (المجلس الوطني للمرأة)

مشاركات في ندوة التوعية بمرض سرطان الثدي التي نظمها فرع المجلس الوطني للمرأة عين زارة بمدرسة المعرفة الدولية. (المجلس الوطني للمرأة)