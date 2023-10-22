حالة الطقس في ليبيا (الأحد 22 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتراجع درجات الحرارة بشكل طفيف على أغلب مناطق الشمال الغربي اليوم الأحد، فيما ترتفع خلال يومي الإثنين والثلاثاء.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز أن أغلب مناطق الشمال الشرقي ستسجل انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة غدًا الإثنين.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب مع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الممتدة من مصراتة إلى سرت.

الرياح شمالية شرقية تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مساءً على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية أحيانا.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا ملحوظا غدا الإثنين على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد:

السماء صافية مع احتمالية ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على مناطق الخليج وأقصى الساحل الشرقي.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وتكون متغيرة الاتجاه غدا.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية، والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة أحيانا على الحمادة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و38 درجة مئوية.