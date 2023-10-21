انتشال جثة مهاجر أفريقي في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ أن عناصر فرعه في الكفرة قاموا بانتشال جثة لمهاجر أفريقي بالقرب من منطقة المشروع الإنتاجي، مساء أمس الجمعة.

وورد بلاغ من النيابة العامة إلى الجهاز بخصوص وجود جثة بالقرب من المشروع الإنتاجي الاتجاه الشرقي تعود لأحد المهاجرين الأفارقة، وفق صفحة الجهاز على موقع «فيسبوك».

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وانتقل فريق الانتشال التابع لجهاز الإسعاف والطوارئ الكفرة إلى الموقع برفقة النيابة العامة وتمت معاينة الجثة والكشف عنها؛ فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سبتمبر الماضي، انتشل متطوع جمعية الهلال الأحمر فرع غات جثة امرأة أفريقية من العمالة الوافدة عثر عليها بإحدى الورش المهجورة في المدينة.

وفي 9 أغسطس أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة انتشال 27 جثة لمهاجرين غير شرعيين بالمنطقة الحدودية مع تونس.

عناصر جهاز الإسعاف والطوارئ خلال انتشال جثمان المهاجر الأفريقي. (جهاز الإسعاف والطوارئ)

عناصر جهاز الإسعاف والطوارئ خلال انتشال جثمان المهاجر الأفريقي. (جهاز الإسعاف والطوارئ)