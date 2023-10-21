افتتاح نقطة شرطة الطويبية بحضور مدير أمن الجفارة

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح مدير أمن الجفارة اللواء عبدالناصر الطيف نقطة شرطة الطويبية التابعة لمركز شرطة الماية اليوم السبت بعد صيانتها.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن «صيانة نقطة الشرطة جرت بناء على تعليمات وزير الداخلية المكلف اللواء عماد الطرابلسي، وتنفيذًا لخطة عمل الوزارة بالاهتمام بالمرافق الأمنية والخدمية بمديريات الأمن من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين».

وجرت صيانة نقطة الشرطة وتجهيزها باللوازم التشغيلية لتقديم الخدمات الأمنية لأهالي وسكان المنطقة.

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مشايخ وأعيان منطقة الطويبية يحضرون افتتاح نقطة الشرطة

حضر الافتتاح عميدا بلديتي المايا والزهراء ورئيس المجلس الاجتماعي ورشفانة وعدد من أعيان ومشايخ منطقة الطويبية وضباط وموظفي المديرية، ومعاون مديرية الحرس البلدي جنوب طرابلس.

كما جرى خلال الافتتاح تكليف القوة العمومية للعمل بالنقطة ومباشرة مهامهم المكلفين بها.

نقطة شرطة الطويبية، 21 أكتوبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)

مسؤولون أمنيون خلال افتتاح نقطة شرطة الطويبية، 21 أكتوبر 2023 (وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة)