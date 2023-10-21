ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية (السبت 21 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار إلى 5.41 دينار في السوق الموازية مقارنة بـ 5.34 دينار المسجلة في ختام تعاملات الخميس الماضي.

وصعد سعر صرف اليورو إلى 5.66 دينار من 5.58 دينار، والجنيه الإسترليني إلى 6.50 دينار من 6.45 دينار خلال فترة المقارنة ذاتها، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

في الوقت ذاته، استقر سعر صرف كل من الليرة التركية عند 0.19 دينار، والدينار التونسي عند 1.68 دينار ليبي.

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كما ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 246 دينارًا من 244 دينارًا المسجلة في ختام تعاملات نهاية الأسبوع الماضي.