شركة الكهرباء: الانتهاء من صيانة دائرة مفترق الطرق في مدينة الأبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من أعمال الصيانة لدائرة مفترق الطرق الجهد المتوسط (66 كيلو فولت) في مدينة الأبرق، ضمن استراتيجية تحديث الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية قبل دخول موسم الشتاء.

أتمت الفرق الفنية صيانة الخط بالكامل عوازل والموصلات، فيما لا يزال التنسيق جاريًا مع التحكم الفرعي البيضاء بعد وصول رسالة الإخلاء من الشركة المنفذة لشحن الخط.

شركة الكهرباء: تنسيق لبدء صيانة دائرة القبة القديمة

وسيجري لاحقًا التنسيق للبدء في صيانة دائرة القبة القديمة 66 كيلو فولت دائرتين بمسافة خمسة كيلو لكل دائرة.

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تحميل خط دائرة القبة بأكثر من طاقته أضر به

وأوضحت الشركة أن خط دائرة القبة قديم جدًا، إذ إنه مقام منذ العام 1967 وحُمل بـ28 ميغاوات وبشكل إجباري في الذروة الشتوية خلال السنوات الماضية.

وأضافت: «بعد الانتهاء من صيانته، سيصبح بالإمكان نقل الطاقة على الخط بكل أريحية وبسعات كبيرة ليدعم الشبكة الكهربائية بمنطقة الجبل الأخضر».

صيانة الشبكة الكهربائية بمدينة الأبرق. (الشركة العامة للكهرباء)

صيانة الشبكة الكهربائية بمدينة الأبرق. (الشركة العامة للكهرباء)

صيانة الشبكة الكهربائية بمدينة الأبرق. (الشركة العامة للكهرباء)