البريقة تنفي نشوب حريق بمستودع طرابلس النفطي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم السبت، إخماد حريق بمحل بيع إطارات بطريق المطار العاصمة طرابلس، نافية وقوع حريق بمستودع طرابلس النفطي التابع لها.

وقالت الشركة في إدراج عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «بعض الصفحات الإعلامية الإلكترونية تناولت حادث نشوب حريق بالمستودع».

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حريق بمحل إطارات في طريق المطار

وبينت أن الحريق نشب بمحل بيع إطارات، وجرت السيطرة عليه من قبل رجال الإطفاء بشركة البريقة (فرقة مستودع طرابلس النفطي)، وبالتعاون مع رجال هيئة السلامة الوطنية.

ولم تقع خسائر بشرية نتيجة الحادث، وفق بيان الشركة، التي أهابت بالقائمين على الصحف الإلكترونية الالتزام بالمهنية والصدق في نقل الأخبار من مصادرها الموثوقة.

ويوم الخميس، أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية إخماد حريق اندلع بالدور الأول من مبناها في طرابلس ، نافية وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في المعدات ووثائق العمل.

من إخماد حريق بمحل بيع إطارات بطريق المطار، بالعاصمة طرابلس. (شركة البريقة)

من إخماد حريق بمحل بيع إطارات بطريق المطار، بالعاصمة طرابلس. (شركة البريقة)

من إخماد حريق بمحل بيع إطارات بطريق المطار، بالعاصمة طرابلس. (شركة البريقة)