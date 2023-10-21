مؤسسات تعليمية ليبية تنظم وقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

نظم عدد من المؤسسات التعليمية وقفة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في مواجهته مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تشن حربًا ضروسًا ضد قطاع غزة.

قام المتظاهرون بتلوين عدد من اللوحات الفنية تحت شعار «لوّن القدس» المقدمة من الفنان الفلسطيني سميح أبوزاكية وموجهة للأطفال في ليبيا كمشاركة رمزية، بحسب صفحة الهيئة العامة للسينما والمسرح على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودان الحاضرون الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني كل يوم في قطاع غزة، وكافة أرجاء فلسطين المحتلة، واستنكروا القصف الإجرامي لبيوت المدنيين والمستشفيات وقتل النساء والأطفال، وأكدوا دعمهم الكامل للمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

مؤسسات مشاركة في الوقفة التضامنية

ويذكر أن المراكز والمؤسسات التي شاركت في الوقفة التضامنية هي «مركز إضافة للتعليم والتدريب، ومدرسة الأخوة السودانية الليبية، ومدرسة روح العطاء لذوي الاحتياجات الخاصة، ومدرسة عبدالرحمن بن عوف، وفريق أطفال أويات، ومدرسة النقطة الأولى، ومدرسة فيجن الدولية فرع ولي العهد، ومدرسة نخبة الاعتماد حي دمشق».

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يشار إلى أن ورشة الرسم والتلوين هي ورشة تفاعلية للأطفال ( 06- 16) سنة أطلقها الفنان الفلسطيني سميح ابو زاكية، وشارك فيها آلاف الأطفال في فلسطين والعالم العربي، كمشاركة رمزية منهم في التضامن مع شعار القدس عاصمة فلسطين.