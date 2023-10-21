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برلماني إيطالي: ما رأي بيانتيدوزي في إعلان الأمم المتحدة أن «ليبيا ليست بر أمان»؟

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 12:00 مساء
برلماني إيطالي: ما رأي بيانتيدوزي في إعلان الأمم المتحدة أن «ليبيا ليست بر أمان»؟
عضو مجلس النواب من حزب «اليسار الإيطالي» نيكولا فراتوياني. (أرشيفية: الإنترنت)
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تساءل برلماني إيطالي معارض عن رأي وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي في إعلان الأمم المتحدة أن ليبيا ليست برّ أمان بالنسبة للمهاجرين، وفق وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وسلط عضو مجلس النواب من حزب «اليسار الإيطالي» نيكولا فراتوياني، الضوء على أن «جريدة (أڤينيري) التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين أبلغت الرأي العام في إيطاليا أن مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع على طلبات المحققين الذين اقترحوا تشديد العقوبات ضد الزعماء الرئيسيين للنظام الإجرامي الذي يسيطر على السياسة، الميليشيات والعشائر معاً» في ليبيا، وفق تعبيره.

ليبيا ليست ميناءً آمنا لإنزال المهاجرين
وأشار فراتوياني إلى أنه «جرى التأكيد بطريقة موثوقة تماما على أن ليبيا ليست ميناء آمنا لإنزال المهاجرين، وأن الروابط المباشرة بين خفر السواحل الليبي والمتاجرين بالبشر والنفط والأسلحة، هي القوة الدافعة لسلسلة التوريد الاستغلال والإثراء»، على حساب المهاجرين.

وذكر أمين سر «اليسار الإيطالي»، أن «المشكلة هي أن تلك الشخصيات التي يجرى توجيه إصبع الاتهام إليها، هي تماما تلك التي تسير الحكومة الإيطالية إلى جانبهم وتوفر لهم الدعم والتمويل». مختتما: «أرى أن الوزير بيانتيدوزي قد تحدث اليوم بشكل مكثف عن أمور كثيرة، لكنه لم يلتزم إلا الصمت فقط بهذا الشأن»، وتساءل: «أليس لديك ما تعلنه حقا؟».

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وفي سبتمبر الماضي، اتهم تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، المجموعات المسلحة في ليبيا بانتهاك القوانين الإنسانية الدولية، وقوانين حقوق الإنسان بشكل صارخ، ودون محاسبة.

وحسب التقرير، الذي يغطي الفترة من 25 أبريل 2022 إلى 17 يوليو 2023، فإن الانتهاكات تشمل «الاستخدام الممنهج للاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة وحرمان الحق في المحاكمة القضائية واستهداف المدنيين الذين يجرى تصورهم في الغالب كمعارضين لمصالحهم الاقتصادية وهيمنتهم على الأراضي».

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