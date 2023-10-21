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المنفي يشارك في قمة مصر الدولية للسلام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 11:36 صباحا
المنفي يشارك في قمة مصر الدولية للسلام
المنفي في صورة جماعية مع القادة المشاركين في القمة، 21 أكتوبر 2023. (الإنترنت)
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شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في الجلسة الافتتاحية لأعمال «قمة مصر الدولية للسلام» في العاصمة الإدارية بالقاهرة. 

وتهدف القمة إلى بحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، بعد العدوان الإسرائيلي على غزة الذي دخل يومه الخامس عشر.

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إلغاء القمة الرباعية
وتأتى قمة مصر الدولية للسلام، بعد إلغاء القمة الرباعية «الأميركية- المصرية- الفلسطينية- الأردنية» التي كان مقررًا انعقادها في العاصمة الأردنية عمّان.

وشهد عدد من المدن الليبية أمس الجمعة مظاهرات حاشدة تضامنا ودعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على  قطاع غزة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

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