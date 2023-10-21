إعلان نتائج مسح وطني عن الأمراض غير السارية قريبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قرب إعلان النتائج النهائية للمسح الوطني لعوامل اختطار الأمراض غير السارية.

جاء ذلك عقب اجتماع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر مفتاح السائح مع خبراء منظمة الصحة العالمية من المكتب الرئيسي والإقليمي وممثل المنظمة بليبيا، لتحليل ومناقشة النتائج الأولية للمسح، وفق بيان المركز.

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وفي نوفمبر الماضي، انطلق المسح الوطني لتقييم عوامل الاختطار للأمراض غير السارية بعد توقف دام لأكثر من 14 عاما. ويشارك في المسح أكثر من 250 باحثا ميدانيا، استهدفوا أكثر من ستة آلاف أسرة ليبية.

مراحل مسح عوامل اختطار الأمراض غير السارية

وجرى تقسيم المسح إلى ثلاث مراحل أساسية، وجرى في المرحلة الأولى الاستدلال عن عوامل الاختطار للأمراض غير السارية -السكري وارتفاع ضغط الدم والربو والأورام- مثل التدخين والسمنة والأكل غير الصحي وارتفاع نسبة الدهون في الدم.

وفي المرحلة الثانية، جرى قياس الوزن ومؤشر كتلة الجسم وضغط الدم ونبضات القلب، وكذلك قياس مستويات السكر في الدم ومعدل السكر التراكمي والدهون وأخذ عينات معملية لقياس معدل استهلاك الملح في المجتمع في المرحلة الثالثة.

من لقاء السائح مع خبراء منظمة الصحة العالمية من المكتب الرئيسي والإقليمي، 20 أكتوبر 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

من لقاء السائح مع خبراء منظمة الصحة العالمية من المكتب الرئيسي والإقليمي، 20 أكتوبر 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)