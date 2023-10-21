نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 21 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح جنوبية غربية نشطة على الساحل الممتد من زوارة إلى سرت تصل سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية متوسطة بسبب الأتربة العالقة في الجو.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب أحيانا.

• رياح جنوبية غربية إلى غربية سرعتها بين 15 و30 عقدة.

• ارتفاع الموج 0.50 و1.25 متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.