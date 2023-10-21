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«الأرصاد» يتوقع تراجع درجات الحرارة (السبت 21 أكتوبر 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 أكتوبر 2023, 09:26 صباحا
«الأرصاد» يتوقع تراجع درجات الحرارة (السبت 21 أكتوبر 2023)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة من مساء اليوم السبت وغدا على أغلب مناطق الشمال الغربي، بينما تعود للارتفاع يوم الإثنين.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية أحيانا، تتحول غدًا إلى شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل تراجعا غدا على أغلب المناطق، وتعود للارتفاع يوم الإثنين.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، واحتمالية ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على طبرق.
الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية أحيانا على بعض مناطق الخليج وبنغازي.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا، خاصةً على مناطق الخليج وبنغازي.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وقد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية خاصة على الحمادة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية.

الواحات - السرير- تازربو- الكفرة
حالة السماء: صافية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية.

«الأرصاد» يتوقع تراجع درجات الحرارة (السبت 21 أكتوبر 2023)
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