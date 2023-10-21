افتتاح مستشفى قروي في سواني بن آدم...

افتتح وزير الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رمضان أبوجناح، أول من أمس الخميس، مستشفى أولاد عيسى القروي بالفرع البلدي النجيلة الغربية ببلدية سواني بن آدم بالعاصمة طرابلس، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).
يحوى المستشفى عيادات خارجية وصيدلية وقسمًا للإسعاف والطوارئ، ومن المنتظر أن يُقدم الخدمات الصحية للمواطنين بالمنطقة والمناطق المجاورة.
- «الصحة» تعتزم تشغيل مركز الأشعة العلاجية للأورام بمستشفى طرابلس المركزي
- 25 جراحة مسالك بمستشفى ابن سينا بسرت في يوم واحد
من حضر افتتاح المستشفى؟
حضر الاحتفال عضو مجلس النواب عن الدائرة، ووكيل وزارة الموصلات لشؤون النقل الجوي، وعميد وأعضاء المجلس البلدي سواني بن آدم، ومديرو الإدارات بوزارة الصحة، وعدد من رؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية بالمنطقة، ومدير إدارة الخدمات الصحية بالبلدية، ومديرو فروع ومخاتير المحلات بالبلدية ومن أهالي المنطقة.
تعليقات