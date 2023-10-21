افتتاح مستشفى قروي في سواني بن آدم

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير الصحة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رمضان أبوجناح، أول من أمس الخميس، مستشفى أولاد عيسى القروي بالفرع البلدي النجيلة الغربية ببلدية سواني بن آدم بالعاصمة طرابلس، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

يحوى المستشفى عيادات خارجية وصيدلية وقسمًا للإسعاف والطوارئ، ومن المنتظر أن يُقدم الخدمات الصحية للمواطنين بالمنطقة والمناطق المجاورة.

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