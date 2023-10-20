جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان يطلق برنامجًا لسد العجز المائي بتكلفة 6.3 مليار دينار

وضع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق برنامجًا لسد العجز في الإمداد المائي والبالغ 581 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة تقدر بستة مليارات و300 مليون دينار.
وبلغ متوسط الاحتياج مليوني متر مكعب، تتوفر منها كمية تقدر بـ 1.4 مليون متر مكعب، حسبما أوضح بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الجمعة عبر منصة «حكومتنا».
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38 شهرًا مدة البرنامج
وقالت المنصة إن مدة البرنامج الوطني للمياه والصرف الصحي 2023- 2026 تصل إلى 38 شهرًا، فيما تصل التدفقات الخاصة بالصرف الصحي حاليًا إلى 1.65 مليون متر مكعب يوميًا، فيما يستهدف البرنامج إنشاء 62 محطة، يجري إنشاء 13 محطة حاليًا.
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