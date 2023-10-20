جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان يطلق برنامجًا لسد العجز المائي بتكلفة 6.3 مليار دينار

القاهرة - بوابة الوسط

وضع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق برنامجًا لسد العجز في الإمداد المائي والبالغ 581 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة تقدر بستة مليارات و300 مليون دينار.

وبلغ متوسط الاحتياج مليوني متر مكعب، تتوفر منها كمية تقدر بـ 1.4 مليون متر مكعب، حسبما أوضح بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم الجمعة عبر منصة «حكومتنا».

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