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«موند أفريك»: هبوط 4 طائرات عسكرية روسية في مالي قادمة من بنغازي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 20 أكتوبر 2023, 03:40 مساء
«موند أفريك»: هبوط 4 طائرات عسكرية روسية في مالي قادمة من بنغازي
طائرة حربية تسلمتها مالي من روسيا. (أرشيفية: الإنترنت)
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هبطت أربع طائرات شحن عسكرية روسية قادمة من بنغازي في مطار «غاو» منذ يوم الإثنين وفق ما كشف مصدر مالي لموقع «موند أفريك» الفرنسي، اليوم الجمعة.

وقال أحد الشهود للموقع الفرنسي إن الطائرات حملت شحنات من المعدات العسكرية والرجال.

قضية تحطم الطائرة الروسية في مالي
وفي 23 سبتمبر، تحطمت طائرة روسية من طراز «إليوشين إيل-76»، في نهاية المدرج قرب مطار «غاو» وكانت قادمة من إسطنبول، وعلى متنها حمولة ثقيلة. ومطار «غاو» الأكبر في شمال مالي وكان بمثابة قاعدة خلفية للجيش الفرنسي قبل رحيله.

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وحسب مجلة «جون أفريك»، نقلًا عن حساب @Gerjon المتخصص في «إكس» فقد جرى شراء هذه الطائرة الضخمة من شركة مقرها في قيرغيزستان. وذكرت شركة النقل هذه في تقرير لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا بتاريخ مايو 2022 اتهمها بتسليم معدات عسكرية وبالتالي انتهاك حظر الأسلحة في ليبيا.

ومع ذلك، وفقًا للمجلة الفرنسية «جون أفريك» فقد جرى تسليم الطائرة «إليوشن إيل 76» أخيرًا إلى الجيش المالي الذي قام بتسجيلها قبل أسبوع واحد فقط من وقوع الحادث.

وجرى تعزيز المحور الروسي الليبي في الأسابيع الأخيرة بعد أن استقبل الرئيس فلاديمير بوتين قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر في موسكو في 27 سبتمبر. وسبقت هذه الرحلة بعثتان روسيتان إلى بنغازي للقاء حفتر، في 17 سبتمبر و22 أغسطس.

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