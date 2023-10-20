إنتاج أكثر من 35 مليون برميل نفط ومليار متر مكعب غاز خلال سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة إحصائية بإجمالي إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي خلال شهر سبتمبر.

وأعلنت المؤسسة استخراج 35 مليونا و871 ألفا و855 برميلا نفط الشهر الماضي، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كميات من المشتقات النفطية

وسجلت المنتجات النفطية 513 ألفا و428 طنا، والمنتجات البتروكيماوية 41 ألفا و151 طنا و197 ألفا و730 طنا من المكثفات، وفق البيان.

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ووصل إنتاج حقول الغاز الطبيعي في ليبيا إلى مليار و44 مليونا و320 ألفا و321 مترا مكعبا خلال الفترة نفسها.