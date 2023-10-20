حظر استيراد الأثاث والمفروشات من فرنسا بسبب «البق»

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج قرارا بحظر استيراد جميع أنواع الأثاث والمفروشات من فرنسا نظرا لانتشار حشرات «البق» هناك.

ونصّت المادة الأولى من القرار رقم 635 لسنة 2023 على حظر استيراد جميع أنواع الأثاث والمفروشات الجديدة والمستعملة ذات المنشأ الفرنسي، ومنع دخولها عبر جميع المنافذ الجمركية بالدولة الليبية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، حسب ما جاء على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك» أمس الخميس.

عدم الإفراج عن أي شحنات أثاث مستوردة دون تدابير وقائية

ووجّه القرار في مادته الثانية مصلحة الجمارك بعدم الإفراج عن أي شحنات مستوردة من الأثاث والمفروشات إلا بعد اتخاذ التدابير الوقائية والتأكد من خلوها من ناقلات الحشرات والآفات الضارة.

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يشار إلى أن الحويج كلف مدير عام مصلحة الجمارك أخذ الإجراءات بعدم الإفراج عن سلعة الأثاث والمفروشات الموردة من دولة فرنسا بشكل عاجل قبل صدور القرار بعدما لوحظ انتشار حشرة «البق» هناك.